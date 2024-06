Palio del Nocino delle Terre Basse. I nomi dei 10 campioni finalisti

Si sono svolte le premiazioni, a palazzo dei Principi a Correggio, del Palio del Nocino delle Terre basse, promosso dalla Compagnia del Nocino di Fabbrico. Sotto la guida dei sommelier dell’Ais di Reggio Emilia sono stati esaminati i dieci campioni finalisti, su 239 in gara. Primo posto per Antonio Scoppettuolo di Novellara, con 273 punti, seguito da Gabriele Torricelli di Reggio Emilia con 271 punti, Alessandro Bellei di Modena con 268 punti. Dietro di loro, in classifica, Emilio Maioli di Correggio, Matteo Verderi di Carpi, Massimo Moscardini di Sassuolo, Imer Zaldini di Carpi, Andrea Marconi di Reggio Emilia, Romana Conforti di Baiso, Ulisse Copelli di Reggiolo. Ha accompagnato la serata il suono di sax e clarinetto del maestro Marco Vezzani. E per concludere in dolcezza, la granita tradizionale al caffè e nocino offerta dalla Gelateria dei Principi di Correggio.