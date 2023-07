Palio del Parmigiano Reggiano Arriva l’udicesima edizione

Sarà nuovamente il circolo Arco del Ghiardo ad ospitare stasera il Palio La Culla: protagonista il Parmigiano Reggiano. Arrivata all’undicesima edizione, la kermesse è una delle manifestazioni più attese dal mondo agricolo.

Gli sfidanti sono ben 20 caseifici parmensi e reggiani, dagli Appennini al Po.

Bibbiano nel 2022 è stato primo su 174 comuni della zona della Dop, con 143.923 forme prodotte. Sette i caseifici in attività territorio, di cui sei soci del consorzio "La Culla", che con il suo presidente Umberto Beltrami ha ideato la golosa competizione. Alle ore 20 aprirà il bar e punto ristoro con gnocco fritto e salumi. Alle 21 inizieranno le due sfide su forme di Parmigiano-Reggiano Dop: la prima riguarda l’abilità dei casari nel tagliare una fetta da esattamente un kg; il secondo è la gara di Bontà & Qualità per premiare il miglior formaggio della Val d’Enza.

Tutti gli spettatori presenti potranno partecipare ai due giochi di abilità e fortuna: indovinare il peso di una forma, e quando è stata prodotta; nel frattempo offerta una degustazione di Penne all’Arrabbiata innevate di parmigiano-reggiano.

La proclamazione dei vincitori si terrà alle 23; i riconoscimenti saranno consegnati da Giorgio Catellani, presidente della sezione di Reggio del Consorzio.

Sempre stasera ’La notte dei mille colori’ a Bibbiano. A partire dalle 18.30, in piazza della Repubblica, sarà possibile iscriversi alla ’Holy splash run: la corsa più colorata d’Italia!’: una corsacamminata non competitiva accompagnata da animazione e musica per tutti, adulti e bambini. I ’disturbatori’, che si posizioneranno lungo il percorso, avranno il compito di inondare di colore i partecipanti per tutta la durata della corsa. La partenza della corsa è prevista alle 19.30.