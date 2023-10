Palio locale dell'aceto balsamico a Novellara: ecco i vincitori del Trofeo Rinaldini

Si sono svolte a Novellara le premiazioni del Palio locale dell’aceto balsamico e del Primo Trofeo Renzo Rinaldini. L’evento si è svolto in occasione della festa "Novellara Balsamica". Nel trofeo Rinaldini ha vinto Luciano Ficarelli di Reggio, davanti a Giovanni Piccinini e Luigi Barani. Al palio di Novellara vittoria per Graziano Subazzoli, seguito da Antonio Scoppettuolo e, a pari merito, da Mauro Oleari e Avio Zecchetti. Al trofeo Rinaldini hanno partecipato 108 campioni di aceto balsamico. La Compagnia del Nocino di Fabbrico ha inoltre premiato i migliori nocini di produttori novellaresi: primo posto per Avio Zecchetti, seguito da Devis Rovesti e Giorgio Morini. Per l’occasione sono state esposte opere di scultori del legno come Sara Andrich, Corrado Clerici, Gianluigi Zeni, Hermann Plozzer, Andrea Gaspari, Italo De Gol, fino al novellarese Silvano De Pietri.