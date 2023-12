"Palio Matildico" alla 33esima edizione: ecco la premiazione

La confraternita dell’aceto balsamico tradizionale domani, alle 20 nella cantina sociale di Arceto, organizza una serata di gala per la premiazione dei vincitori del 33esimo ‘Palio Matildico’. Per aderire alla serata è obbligatoria la prenotazione al sito internet della confraternita o al numero 335-7257446 al costo di 40 euro. Il palio ha visto la partecipazione di quasi 500 campioni di aceto balsamico di produzione familiare, campioni che le famiglie reggiane e modenesi hanno presentato per concorrere all’ambito palio che premierà il vincitore con il ‘Botticello d’argento’. Il presidente Francesco Cattini ricorda che la confraternita "è un’associazione senza scopo di lucro che persegue la divulgazione storico-culturale del balsamico prodotto nella tradizione famigliare. Tra le numerose attività da noi gestite la cottura del mosto nelle piazze e assaggi di balsamico associato ad altri prodotti in occasione di fiere e feste. Non manca l’attività didattica".

m. b.