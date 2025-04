Pallacanestro Reggiana batte Napoli e accede ai playoff: Winston e Faried decisivi

REGGIO EMILIA 89 NAPOLI 86

UNAHOTELS REGGIO EMILIA Winston 21 (4/10, 2/9), Barford 9 (4/6, 0/3), Grant (0/2 da 3), Cheatham 16 (2/3, 3/7), Faye 16 (6/11); Uglietti (0/2), Smith 5 (1/3, 1/3), Vitali 6 (1/2, 0/3), Faried 16 (6/8), Chillo. N.e.: Fainke, Suljanovic. All.: Priftis.

NAPOLI BASKET Pangos 7 (2/6, 1/3), De Nicolao 4 (2/2, 0/2), Green 10 (1/4, 2/7), Zubcic 7 (2/4, 0/6), Totè 36 (10/15, 2/3); Pullen 13 (2/8, 3/6), Treier 9 (1/1, 1/2), Woldetensae, Biar. N.e.: Saccoccia. All.: Valli.

Arbitri: Paternicò, Perciavalle, Dionisi

Parziali: (20-19, 38-39; 57-64) Note T.l.: Reg 23/28 Nap 19/27. Rimb.: Reg 43 (Faried 11) Nap 42 (Totè 12). Ass.: Reg 15 (Winston 6) Nap 20 (Pangos 11). F. tec.: Zubcic al 18’ 36’’ (35-34), Priftiss al 29’59’’ (57-63), Pullen al 33’15’’ (69-71) F. ant: Faried al 38’14’’ (84-80). 5 f: Cheatham al 37’39’’ (82-79). Spettatori 3.704

Vedi Napoli e poi...i playoff. La Pallacanestro Reggiana, complice la sconfitta serale di Tortona a Treviso (92-91), accede matematicamente alla post season e si regala una Pasqua coi fiocchi, iniziando a giocare duro al momento giusto. Come fanno le squadre forti e consapevoli.

Sotto di 11 punti al minuto 27’ (49-60) i biancorossi hanno piazzato un break di 18-4 ispirato da Winston (10 punti del folletto di Detroit nel parziale) e hanno rimesso in piedi una partita che stava per sfuggirgli di mano. Da lì in poi il match è stato molto equilibrato, teso, fisico e i tentacoli di Faried e Faye hanno fatto la differenza sia in attacco che in difesa, nonostante un Totè incontenibile (36 punti, massimo in carriera). Nella volata finale è stato importantissimo anche il graffio di Barford (86-84 al 39’) che era stato anonimo in fase offensiva nel primo tempo, ma ha difeso come un matto durante tutto l’arco del match e noi, un giocatore così, lo vorremmo sempre in squadra. Sull’ultimo possesso, Pangos ha avuto il tiro per mandare la partita all’overtime, ma Faried lo ha stoppato. A nostro avviso, sul +3 a 20’’ dalla fine, era assolutamente doveroso fare fallo ed evitare la beffa del supplementare. Questione di punti di vista, ma anche di logica.

Guardando oltre, ieri sera al PalaBigi era presente anche Livio Proli, ex amministratore delegato e presidente dell’Olimpia Milano con cui ha vinto tre scudetti. La sua presenza non sorprende perché è molto legato a Graziano Sassi anche per motivi professionali (Proli adesso è l’a.d. della griffe Missoni), ma è chiaro che essendoci all’orizzonte una rivoluzione dirigenziale coinvolgere una figura di altissimo profilo come la sua sarebbe un vero e proprio ‘colpaccio’.