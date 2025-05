Pallacanestro Reggiana brilla agli Lba Awards: Momo Faye tra i protagonisti

Tris di stelle per la Pallacanestro Reggiana ai prossimi ‘Lba Awards’, i premi della Lega Basket dedicati ai protagonisti della regular season di Serie A Unipol 24-25. A conferma dell’ottima stagione disputata, la Unahotels vanta ben tre candidati, con Momo Faye che è addirittura in lizza in tre diverse categorie. Il lungo classe 2005 concorrerà infatti per il ‘best under 22’, titolo che ha già vinto l’anno scorso, ma anche per il ‘miglior difensore’ e come ‘giocatore più progredito’ ovvero quello che ha mostrato i miglioramenti più significativi rispetto all’anno precedente (e che dev’essere almeno al 2° anno consecutivo in A).

Oltre a lui però terranno alta la bandiera biancorossa anche Dimitris Priftis, tra i papabili come ‘miglior allenatore’ e Kenneth Faried, in lizza nella categoria ‘sesto uomo dell’anno’. Fino a venerdì prossimo saranno gli appassionati a poter esprimere le loro preferenze, registrandosi sul sito o sull’app di Lba.

Ecco di seguito tutte le categorie e i rispettivi candidati, partendo dal ‘Dino Meneghin Trophy’ che andrà all’Mvp della stagione regolare, in lizza Anthony Lamb (Trento), Miro Bilan (Brescia), JD Notae (Trapani), Justin Robinson (Trapani) e Toko Shengelia (Virtus). Il ‘miglior italiano’ sarà invece uno tra: Saliou Niang (Trento), Amedeo Della Valle (Brescia), Nico Mannion (Milano), Alessandro Pajola (Virtus) e Leonardo Totè (Napoli). Per ilder 22’ oltre al ‘nostro’ Faye ci sono anche Quinn Ellis (Trento), Elisee N’Guessan (Varese), Saliou Niang (Trento) e Davide Torresani (Treviso) e lo stesso discorso vale per il ‘miglior difensore’, dove Momo dovrà superare la concorrenza di Mfioundu Kabengele (Venezia), Alessandro Pajola (Virtus), John Petrucelli (Trapani) e Stefano Tonut (Milano), ma anche ‘Giocatore più progredito’ dove ritroverà Ellis, Kabengele e Niang oltre a Matteo Librizzi (Varese). ‘Manimal’ dovrà invece superare Armoni Brooks (Milano), Jason Burnell (Brescia), Jordan Ford (Trento) e JD Notae (Trapani). Coach Priftis invece sarà in corsa con Paolo Galbiati (Trento), Peppe Poeta (Brescia), Jasmin Repesa (Trapani) e Jamion Christian (Trieste). È prevedibile che Trento e Trapani facciano man bassa di premi, ma Momo ha ottime possibilità di essere eletto miglior difensore. Anzi, se lo meriterebbe.