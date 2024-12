Pallacanestro Reggiana celebra il 50° anniversario con una festa anni '70

Festa degli auguri assolutamente senza precedenti quest’anno per la Pallacanestro Reggiana, che ha riunito oltre 350 persone lunedì sera a ‘Ruote da Sogno’ con un party in puro seventy style. Tutto per onorare il 50° anniversario della squadra, nata appunto nel 1974. Pantaloni a zampa, zeppe e accessori hippy-chic hanno trasformato staff, proprietà, squadra e stimati professionisti in eredi degli Abba.

Risate a go-go tra un brindisi e l’altro e qualcuno che stentava a riconoscere i protagonisti di questa stagione cestistica dietro a parrucche iperboliche come quella di Giulio Bacicchi di I Love My Kitchen, che ha curato la cena e baffi alla Magnum P.I. per lo speaker Pierpaolo Zucchetti.

Foto di rito in un apposito set allestito con una Maserati Merak dell’epoca, arancione fiammante, con accanto uno stendardo originale delle Cantine Riunite e ancora palloncini a replicare le famose palle di specchi che brillavano nelle discoteche in modalità “febbre del sabato sera”.

Tra i giocatori si sono distinti Matteo Chillo con look da “figlio dei fiori”, Filippo Gallo in mood Woodstock e Gianluca Vitali in coordinato jeans e bandana. Top di gamma per il general manager Claudio Coldebella con occhialoni alla Tony Manero e pantaloni a zampa rosa, il vicepresidente Enrico San Pietro con una mise choc con camicia con volant di raso arancione e pantaloni bianchi e la responsabile delle relazioni esterne Gaia Spallanzani con una maxi pelliccia rubata dal guardaroba d’epoca del papà Ercole.

Occhialoni in tema e miniabito di paillettes dorate per la presidente Veronica Bartoli, che sul palco, dove è stata tagliata una grande torta celebrativa, ha chiuso un anno ricco di festeggiamenti. Presenti un nutrito parterre di autorità: i sindaci di Reggio e Scandiano Marco Massari e Matteo Nasciuti, le assessore Stefania Bondavalli e Carlotta Bonvicini e ancora il presidente della Provincia Giorgio Zanni, che ha ringraziato "la Pallacanestro per la sua vicinanza al territorio"; il comandante di Carabinieri e Guardia di Finanza, il questore e la presidente di Unindustria Reggio, Roberta Anceschi.

Un desiderio sotto l’albero l’ha espresso il socio della PR Graziano Sassi, che ha detto: "Speriamo di vincere la Coppa Italia, sono tre anni ormai che ci proviamo". Nella categoria sponsor menzioni speciali e premio di un pernottamento in un hotel della catena del main sponsor Unahotels per Alberto Masoni della Farmacia Spallanzani in giallo ottico e camicia leopardata, la coppia coordinata Claudio Lodi e Cristina Comastri per l’azienda Lodi di Fabbrico, oltre alle socie in affari Lucrezia e Nadia dell’Atelier della Bellezza.