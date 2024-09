Pallacanestro Reggiana, cinquant’anni da film

E festa sia. In attesa della prima partita ufficiale, domani alle 20 a Castelnovo Monti contro la Fortitudo Bologna, la Pallacanestro Reggiana celebra questa sera il mezzo secolo di vita.

E se nel 2014 festeggiò i quarant’anni con un evento ad alto profilo mediatico e nella splendida cornice del teatro Valli, ma ad inviti, questa volta la società ha deciso, per onorare i suoi 50 anni, di aprirsi totalmente alla città, con una kermesse aperta a tutti e in un altro luogo simbolo di Reggio: piazza del Duomo, o Prampolini che dir si voglia.

Il via alla festa è previsto per le 20, con maestro di cerimonie lo storico speaker biancorosso Pierpaolo Zucchetti.

Fino alle 21 gli appassionati potranno assistere alla presentazione della prima squadra, guidata da coach Dimitris Priftis e da capitan Michele Vitali, delle formazioni del fertile vivaio biancorosso e agli interventi delle autorità sportive e politiche.

Saliranno sul palco per un saluto, tra gli altri, il sindaco di Reggio, Marco Massari, Giammaria Manghi in rappresentanza della Regione, il presidente della Fip, Gianni Petrucci e quello di Legabasket Umberto Gandini. Oltre ad altri rappresentanti del mondo sportivo regionale e provinciale.

Si rivolgeranno alla platea anche leggende indimenticabili, dal passato recente agli albori della gloria, del sodalizio cittadino di basket tra cui, in ordine rigorosamente cronologico: Orazio Rustichelli, Piero Montecchi, Amedeo Della Valle, Rimantas Kaukenas, nonché tanti dirigenti della società, e proprietari, succedutisi in questi 50 anni, quali Mario Ghiacci e Stefano Landi, il patron degli anni dei trionfi.

Nel parterre de roi siederanno anche quegli indomiti e coraggiosi appassionati sparsi, all’epoca, tra tre società, la Fides, l’Atletico Santa Croce, e Regina Pacis (perché la palla spicchi in quel tempo era sovrana negli oratori parrocchiali) che il 3 settembre 1974 diedero il via all’avventura della Pallacanestro Reggiana, che dalle minors ha saputo poi imporsi nell’elite della pallacanestro italiana ed europea.

Non mancherà un pensiero per gli altri soci fondatori, Gianni Pastarini e Luigi Testa, scomparsi ma non dimenticati per tutto quanto hanno dato al basket reggiano. Attorno alle 21 l’evento clou della serata: la proiezione del film che il noto regista Massimiliano Finazzer Flory ha realizzato per celebrare i cinquant’anni di Storia del team biancorosso: "Prima della partita". Un mediometraggio della durata di circa un’ora che ripercorrerà non solo le tappe più salienti dell’epopea della Pallacanestro Reggiana sul parquet, ma testimonierà anche il grande legame del club con il territorio, il suo tessuto sociale, i suoi luoghi e le sue eccellenze. Il trailer del film è visibile sui canali social della società.