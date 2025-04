Pallacanestro Reggiana lotta per il 6° posto: sfida decisiva con Trieste

Testa a testa con Trieste. Era ipotizzabile, ma adesso – dopo il facile successo ottenuto dai giuliani a Cremona – è una vera e propria certezza. La Pallacanestro Reggiana è stata raggiunta dalla squadra di coach Christian a quota 34 e in virtù della differenza canestri negli scontri diretti è scivolata dal 6° al 7° posto. Questo significa che a due giornate alla fine del campionato, i biancorossi dovranno conquistare un successo in più dei rivali per riprendersi la sesta posizione.

Il calendario prevede che i ragazzi di Priftis vadano prima a Trento (sabato alle 20 su Eurosport) e poi ricevano Pistoia (domenica 11, orario da stabilire). Trieste andrà a Varese e poi ospiterà Sassari. Fare pronostici sulle ultime giornate è sempre complicato (chi avrebbe scommesso sulla sconfitta interna di Venezia con Pistoia?), ma è altrettanto vero che le motivazioni spesso fanno la differenza. E così, per darsi una chance di arrivare sesti, Vitali e compagni – oltre a regolare Pistoia già retrocessa all’ultima giornata - dovranno fare il blitz a Trento, sperando che una tra Varese e Sassari faccia lo sgambetto a Colbey Ross e soci.

Insomma, in questo momento la Pallacanestro Reggiana non è più padrona del proprio destino e il 7° posto appare di gran lunga l’ipotesi più probabile. Se fosse tutto confermato, sarebbe un risultato complessivo eccellente anche se potrebbe essere una sorta di ‘beffa’ in ottica Coppe europee. Dando per scontato che Virtus e Milano partecipino all’Eurolega, che Trento e Venezia confermino il proprio sodalizio con l’Eurocup e che Brescia – come sembra – non abbia intenzione di partecipare ad alcuna manifestazione ‘extra’, resterebbero solo due posti per la Bcl, ad appannaggio di Trapani e…Trieste.

Questo, salvo ipotesi ‘wild card’, costringerebbe la Pallacanestro Reggiana a passare attraverso il ‘qualify round’ estivo, con la necessità di anticipare tutta la preparazione. Una situazione che non entusiasma mai né chi deve costruire la squadra né chi la deve allenare. Insomma, speriamo che il bel percorso fatto in ‘Bcl’ possa indurre la Fiba ad agevolare un ingresso ‘diretto’ dei biancorossi.