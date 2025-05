Pallacanestro Reggiana: Nicola Alberani non sarà il nuovo direttore sportivo

Colpo di scena in casa Pallacanestro Reggiana: Nicola Alberani non sarà il successore di Claudio Coldebella. Quando tutti si aspettavano la fumata bianca, con il dirigente in uscita da Strasburgo che sembrava pronto a legarsi ai colori biancorossi, la trattativa si è arenata e le parti si sono lasciate ‘libere’. Il primo ‘scoglio’ è stato di natura contrattuale, ma alla base di questo ‘No grazie’ ci sarebbero soprattutto le prospettive societarie che – rispetto a quelle immaginate fino a qualche anno fa – sarebbero meno entusiasmanti. Questo non significa che la famiglia Bartoli lascerà da un giorno all’altro la Pallacanestro Reggiana facendo ‘spallucce’, ma a distanza di cinque anni dal loro ingresso non esiste una garanzia che gli investimenti siano in ulteriore crescita come – di fatto – è sempre avvenuto dal momento della loro discesa in campo.

Alberani – su cui peraltro è forte anche l’interesse della Virtus Bologna – non se l’è sentita di prendersi la responsabilità di impegnarsi a lungo termine senza avere garanzie di altissima competitività. Tutto questo anche perché avrebbe ereditato un sesto-settimo posto in campionato, un piazzamento in ‘top eight’ di Bcl e una ‘Casa Biancorossa’ ancora tutta da costruire e su cui è calato un silenzio tombale che inizia a fare rumore e che non promette nulla di buono. Gli stessi motivi che hanno portato anche al ‘no’ da parte di Federico Pasquini (storico gm di Sassari) sondato recentemente dalla presidente Bartoli e da Coldebella che – nonostante la sua imminente uscita per il Maccabi Tel Aviv – sta dando una mano per i colloqui che riguardano il proprio successore.

Preso atto che anche Baiesi non verrà a Reggio (la strada verso l’Olimpia Milano sembra apparecchiata, ma c’è anche un’opzione Nba) la lista dei papabili adesso è tutta da ricomporre.

Nelle ultime ore ha preso quota il nome di Marco Sambugaro che negli anni passati ha fatto un lavoro eccellente prima a Biella e poi a Pistoia, dove con un budget ridotto ha costruito la squadra che è stata promossa in Serie A e che poi l’anno scorso ha conquistato un ‘clamoroso’ accesso ai playoff. In questa stagione non gli è riuscito il miracolo di salvare una società al disarmo (non per colpe sue) che è andata avanti praticamente senza proprietà, ma che – nonostante questo – ha combattuto fino all’ultimo, a testa alta.

Oltre alla sua candidatura sono credibili anche quella Alessandro Frosini, che conosce alla perfezione le dinamiche del club, oppure quella di Mauro Sartori (storico dirigente della Reyer) che giocò a Reggio nel 2003-2004 ed è corteggiato anche da Treviso.