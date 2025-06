Pallacanestro Reggiana punta su Troy Caupain come nuovo playmaker

La Pallacanestro Reggiana sta facendo all-in su Troy Caupain per il ruolo di playmaker. Il general manager Marco Sambugaro e coach Priftis hanno infatti individuato nell’esterno classe ‘95, in uscita da Strasburgo, l’erede di Cassius Winston in quello che è il ruolo più delicato e importante in fase di costruzione della nuova squadra. Le caratteristiche sono diverse rispetto a quelle del predecessore, nel senso che Caupain – americano nativo di New York – ha forse meno talento offensivo pur essendo un buonissimo attaccante, ma ha letture più da ‘regista’ rispetto a quelle estemporanee del folletto di Detroit. 193 cm per 91kg, ha chiuso la stagione con 14,5 punti, 3,7 rimbalzi e 4 assist di media, con il 37% da 3 punti in 30 minuti di utilizzo. La trattativa è già entrata nella fase più calda e dall’ambiente vicino al giocatore filtra ottimismo su una ‘firma’ che metterebbe a disposizione della Pallacanestro Reggiana un giocatore di alto livello che, in passato, ha vestito anche le maglie di Udine (Serie A2, stagione 2017-2018) e soprattutto Brescia (Serie A, nel 2022-2023). Caupain, non è un mistero nell’ambiente, per rendere al meglio ha bisogno di godere della fiducia incondizionata dello staff e soprattutto di parecchi minuti in campo, visto che i passaggi a vuoto sono stati tutti in concomitanza di utilizzi inferiori ai 27-28’ di media.

Al Murcia, ultimo caso, ha avuto una stagione 2023-2024 molto positiva, poi in quella successiva ha invece avuto una flessione che l’ha portato a trasferirsi allo Strasburgo. L’Unahotels ha però intenzione di metterlo al centro del progetto e, viste le sue caratteristiche e quelle di Smith, potrà scegliere una guardia tiratrice che non abbia necessariamente capacità di ‘handler’. Per il ruolo di ‘quattro’ italiano invece il nome forte è sempre quello di Luca Severini che ha un’opzione di uscita dal contratto con Tortona da esercitare entro il 20 giugno. Il club aveva fatto un sondaggio anche con Stefan Nikolic di Cremona, passaporto serbo ma che gioca come italiano di formazione, orientato però ad accettare la proposta della Reyer Venezia dove il neo ds Alessandro Frosini è pronto a ingaggiare anche un altro ex come Leonardo Candi. Manca solo l’annuncio per i rinnovi di Vitali (al 2027) e di Uglietti (pure lui 2027) nonostante l’interesse di Trapani nelle ultime ore per quest’ultimo.