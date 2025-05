Pallacanestro Reggiana: quinto posto nella classifica Legabasket per valorizzazione giovani italiani

Sono lontani gli anni in cui la Pallacanestro Reggiana dominava il campo in tema di utilizzo dei giovani italiani. Tuttavia, anche nell’attualità, nonostante le scelte delle leghe internazionali, in particolare quelle di oltreoceano, ostacolino le politiche di investimento sui vivai, la squadra biancorossa resta nell’elite tra i sodalizi che danno adeguato minutaggio a interessanti prospetti o giovani che si tanno consolidando. Lo si evince dal comunicato di Legabasket che ha annunciato la classifica legata alla valorizzazione dei cestisti di passaporto tricolore under 23 e under 26. L’Unahotels concorreva nella prima categoria e si è classificata al quinto posto, l’ultimo utile per accedere alla quota di premio previsto. Sul totale di 250mila euro di bonus, gran parte finirà nelle casse dell’OpenJobmetis Varese, che ha utilizzato gli under italiani a roster per quasi 2700 minuti, doppiando la Reyer Venezia che si è fermata a 1272. Reggio poteva sfruttare in particolare la presenza di Sasha Grant, stabilmente nello starting-five della truppa di Priftis con un minutaggio medio di 15’ per gara, che ha contribuito in maniera rilevante al comunque discreto risultato biancorosso (532 minuti) coadiuvato da Filippo Gallo e Elhadji Fainke, maliano di origine ma italiano per formazione.

Per effetto della posizione raggiunta la società biancorossa incasserà tra i 25 e i 30mila euro. Cifra non altissima, ma sempre utile per dare una mano a tutti i progetti che coinvolgono la società reggiana. Sempre in tema di giovani l’ultima gara casalinga di regular-season, in programma domenica contro Pistoia, vedrà l’omaggio del pubblico del PalaBigi alla formazione Under 19, guidata da coach Marco Rossetti, che recentemente ha partecipato alle finali nazionali di categoria. Inoltre coach Priftis potrebbe anche decidere di dare qualche minuto in più sul parquet non solo allo stesso Fainke, a cui questa stagione è servita soprattutto per crescere negli allenamenti settimanali ma che in campo ha avuto poco spazio, ma anche a uno dei ragazzi dell’under 19 che hanno dato una grossa mano al gruppo dei professionisti durante le sedute settimanali: i vari Bonaretti, Carboni, Lusetti, per citarne alcuni. Dipenderà soprattutto dalla posta in palio.

L’Unahotels infatti può chiudere la stagione regolare al settimo posto, che già occupa, o al sesto in caso di sconfitta di Trieste nella gara casalinga, sul neutro di Verona per la squalifica del campo giuliano, contro Sassari. Poiché quest’ultimo match si giocherà sabato sera, Vitali e compagni al momento della palla a due contro l’Estra sapranno già il loro destino. E se la posizione non potrà essere migliorata perché Trieste avrà vinto, allora Priftis verosimilmente allargherà parecchio le rotazioni per concedere fiato e riposo ai suoi uomini migliori, dando spazio ampio ae seconde o terze linee.