Pallacanestro Reggiana: Troy Caupain nuovo leader, Vitali rinnova fino al 2027

L’erede di Cassius Winston sarà Troy Caupain. La Pallacanestro Reggiana deve solo sistemare gli ultimi dettagli, ma ha raggiunto l’accordo con il giocatore che firmerà il contratto (annuale con opzione) proprio in queste ore. Classe ’95, nativo di New York (193 cm per 91kg) è reduce da una stagione da 14,5 punti e 4 assist con Strasburgo, club dov’è approdato a febbraio dopo l’esperienza di un anno e mezzo al Murcia (Liga Acb). Si tratta di un regista più ‘classico’ rispetto a Winston, con meno fantasia in attacco, ma probabilmente più costante e affidabile rispetto al folletto di Detroit. I più esperti lo ricorderanno a Udine (in A2, stagione 2017-18) e poi a Brescia (2022-23). Per rendere al meglio ha bisogno di giocare tanti minuti e di sentirsi il ‘capo’ del team. Se non ci saranno colpi di scena, sarà quindi lui il leader tecnico del nuovo roster che inizia a prendere forma anche grazie ad alcune importanti conferme come già anticipato dal Carlino, di Michele Vitali che ha siglato il prolungamento fino al 2027 e sarà ancora il capitano della truppa di coach Dimitris Priftis.

Dopo la fumata bianca, arrivata già la scorsa settimana, ieri il club lo ha ufficializzato. "Continuare a vestire questa canotta mi rende molto felice, è una grande emozione e farlo da capitano ovviamente mi inorgoglisce ancora di più – queste le prime parole di Vitali dopo il biennale – Ringrazio il club, in primis la presidente Veronica Bartoli e i soci, per la fiducia nei miei confronti. Farò di tutto per aiutare la squadra e sono davvero contento di lavorare ancora con coach Priftis e il suo staff. Ci tengo a ringraziare anche i nostri magnifici tifosi che non fanno mai mancare l’affetto e la passione per questi colori. Cercherò di trasmettere questo bellissimo rapporto anche ai nuovi ragazzi che arriveranno". Vitali punto fermo, così come lo sarà anche Uglietti che ha già il contratto fino al 2026, ma per cui è già in stato avanzato la trattativa per il prolungamento fino al 2027. Siamo ai dettagli, ma non ci si attendono sorprese.

Per ciò che riguarda il ‘quattro’ italiano, ovvero un’ala grande che prenderà il posto di Chillo, il più gettonato è sempre Luca Severini. Il giocatore ha un’opzione di uscita da Tortona che dovrà esercitare entro venerdì. Molto presto dovrà prendere una decisione e Reggio (che gli ha formulato un’offerta molto interessante) attende una risposta. Inoltre, il general manager Sambugaro conta di mettere a disposizione di Priftis il baby talento Diego Garavaglia. Guardia/ala classe 2007 (196 cm) di proprietà dell’Olimpia Milano che ha già esordito in Serie A, ma all’Unahotels potrebbe avere un ruolo più significativo come ‘cambio’ di Michele Vitali.