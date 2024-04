Pallamano, i Vikings allo sprint salvezza. Cingoli è un avversario diretto: vietato sbagliare

Inizia dal PalaBursi lo sprint salvezza dei Vikings Rubiera (7), che alle 18 giocano la nona giornata di ritorno di Serie A Gold contro Cingoli (12). Dopo un calendario oggettivamente impossibile, contro tutte le big del torneo, quello con i marchigiani è il primo di una serie di scontri diretti che diranno molto sul futuro dei rosso-blu, attualmente penultimi a +1 sulla retrocessione diretta: anche Cingoli, che all’andata vinse 31-29, non se la passa benissimo, essendo scivolata al quintultimo posto dopo 5 sconfitte consecutive. La difesa rubierese dovrà prestare attenzione a Codina, cileno con passaporto spagnolo, quarto nella classifica marcatori e principale terminale offensivo dei suoi con 145 reti insieme a Mohamed (131), mentre l’ex è D’Benedetto.

In Serie A Bronze si gioca il secondo turno della poule playout, che fa retrocedere in Serie B l’ultima del girone: la Modula Casalgrande (1), alle 21, va a caccia di gloria nella trasferta sul campo della Starfish Follonica (0), mentre il Marconi Jumpers Castelnovo Sotto (1) gioca domani sempre in Toscana il posticipo in quel di Tavarnelle.