Pallamano Rubiera si rinnova: nuovi innesti e conferme per la Serie A Silver

Inizia a prendere forma la nuova Pallamano Rubiera. Dopo la retrocessione in Serie A Silver, la formazione rossoblu si è rifatta il look, con l’obiettivo di ben figurare. "L’obiettivo è essere protagonisti senza snaturare la filosofia del club e preparando una squadra che possa già contare in caso di ritorno in Serie A Gold su un gruppo già pronto ed equilibrato - spiega Andrea Benci, che ha appeso le scarpe al chiodo dopo una lunga carriera entrando subito in dirigenza - per questo motivo abbiamo prima lavorato sulla conferma di gran parte del gruppo di giocatori ’storici’. Non è stato facile, Oleari e Strada avevano proposte importanti da squadre del massimo campionato, ma hanno deciso di restare per essere punti cardini del nuovo progetto. Abbiamo cercato un paio di innesti di qualità e infine abbiamo completato la rosa con giovani, sempre del territorio, su cui scommettiamo per il futuro".

I volti nuovi sono il centrale spagnolo Jover Munoz (foto), classe 2004, che la scorsa stagione ha trascinato il Trieste alla promozione in massima Serie, il terzino mancino 24enne italo-argentino Drudi, tra i migliori marcatori dell’ultimo campionato di Silver con la maglia del Bologna United, il pivot 23enne Andrea Strozzi da Casalgrande e il centrale classe 2007 Tommaso Baccarani, rubierese doc che negli ultimi due anni è cresciuto a Modena.