Pallavolo femminile a Castelnovo Monti: Le atlete Giovolley e Fos Cvr in Appennino

In raduno precampionato a Castelnovo Monti le squadre di pallavolo femminile Fos Centro Volley Reggiano di serie B nazionale e Giovolley Energy3 Reggio Emilia di serie C regionale (foto).

Le atlete sono state ricevute in sala consigliare per il saluto del consigliere comunale Carlo Boni e il presidente di Appennino Volley Team, Roberto Zanini.

La formazione del Cvr affronterà il campionato cadetto 202324 in un girone principalmente composto da squadre toscane ed umbre. Il raduno sarà fondamentale per iniziare la stagione amalgamando un gruppo di giocatrici significativamente rinnovato. Durante l’incontro il presidente Giuliano Bassoli ed il nuovo allenatore Augusto Sazzi hanno ringraziato il Comune e i castelnovesi per la consueta eccezionale ospitalità. Al termine dell’incontro la giocatrice di serie B nazionale Julia Corradi ha donato a Boni una maglia autografata da tutte le giocatrici della squadra.

Fos Cvr e Giovolley Energy 3 Gomplast si allenano ogni giorno al palazzetto Massimo Bonicelli.

s.b.