Palloncini bianchi per le vittime

Anche la Cgil ieri è scesa in campo contro la violenza di genere. Alle 10 nella Corte interna della Camera del Lavoro di via Roma in mezzo a più di cento palloncini bianchi sospesi da terra, a rappresentare le donne uccise per mano di uomo, una lettura collettiva dei nomi di tutte le vittime di femminicidio di quest’ultimo anno: a futura memoria. Poi è stata inaugurata una panchina rossa, donata dalla Filcams provinciale, che campeggerà all’interno della sede sindacale a ricordare ogni giorno e a ogni ingresso, anche fuori dalle ricorrenze istituzionali, come perdere la vita a causa della violenza maschile sulle donne non sia più concepibile, perché mai lo è stato. Infine la Camera del Lavoro ha partecipato alla Camminata in rosso promossa dal Comune.