Palo cade in mezzo alla strada: chiusa via Ville

Da tempo la situazione di instabilità di quel palo della linea telefonica era segnalata dai cittadini. E ieri pomeriggio, poco dopo un sopralluogo dei tecnici della società che gestisce il servizio, si è verificato il cedimento, forse favorito anche dal vento che domenica ha spirato piuttosto forte pure nella Bassa.

Col palo finito verso la strada, è stato necessario chiudere un tratto di via Ville, tra il cimitero di San Martino di Guastalla e la Cispadana, per poter consentire l’intervento di messa in sicurezza dei vigili del fuoco, fissando il cavo a un gancio nel terreno dopo aver tranciato il palo in legno.

Questa operazione ha permesso di riaprire il traffico sulla strada, in attesa dell’intervento dei tecnici che dovranno ripristinare il palo d’appoggio. Da settimane era segnalato il palo "pendente", ma finora non si erano registrati interventi utili a mettere l’area in sicurezza.

Anche altri pali di quella linea risultano instabili e necessitano di una operazione di rinforzo alla base. Per fortuna ieri non c’erano veicoli in transito quando il palo ha ceduto verso la strada. Per chiudere il traffico è intervenuta la polizia locale della Bassa Reggiana.

a.le.