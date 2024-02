Palo tranciato da "Fleximan": riattivato controllo della velocità

È stato ripristinato il palo di sostegno del sistema di controllo della velocità con il tutor, sul tratto di Cispadana di Boretto, che monitora il traffico in un percorso di quattro chilometri fino a Gualtieri. Nei giorni scorsi il palo era stato tranciato di netto da un fantomatico "Fleximan", così come vengono chiamati gli autori di simili gesti, che di recente si sono ripetuti in varie zone d’Italia, prendendo di mira tutor, autovelox e colonnine del controllo della velocità. E mentre in altre zone si sta riflettendo sulla necessità di riattivare gli impianti danneggiati, anche per cercare eventuali soluzioni alternative meno "invadenti" verso i conducenti, a Boretto è stato deciso di ripristinare il servizio.

Da un paio di giorni, infatti, il palo è stato rimesso in piedi, con la riattivazione delle telecamere che registrano il transito dei veicoli, calcolando poi la velocità media, con sanzioni per i troppo veloci. Quel tutor ha permesso, dalla sua installazione, di limitare il numero di incidenti in quel tratto di strada, dove in passato si sono verificati anche degli schianti molto gravi, perfino con esito mortale.

A metà gennaio, qualcuno aveva segato alla base il palo di sostegno delle telecamere. E, come altrove, il gesto ha diviso i cittadini, tra contrari e favorevoli all’azione di "Fleximan".

a. le.