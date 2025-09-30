Palpeggia la commessa, ex docente a processo

Avrebbe espresso pesanti apprezzamenti e allungato le mani sulla giovane commessa di un negozio di Scandiano. Lui, un 74enne residente in Val d’Enza, ex insegnante ora in pensione, incensurato, deve rispondere dell’accusa di violenza sessuale. I fatti risalgono al 30 aprile scorso. La ragazza, una 29enne, ha sporto denuncia ai carabinieri pochi giorni dopo, il 6 maggio. Le indagini, coordinate dal pm Giulia Signaroldi, sono state rapide: i due non si conoscevano, ma la donna ricordava di averlo già visto come cliente; è stata trovata la sua foto tramite social e poi la ragazza ha fatto una ricognizione fotografica. Ora il procedimento è approdato in udienza preliminare davanti al giudice Luca Ramponi (foto). Secondo il racconto della 29enne, quel giorno l’uomo era entrato in un momento in cui c’erano altri clienti, poi sarebbe uscito e ritornato verso mezzogiorno, quando lei era sola. Stando a quanto riportato nel capo di imputazione, il 74enne, dopo aver raggiunto la cassa, avrebbe detto alla donna frasi sessuali generiche. Poi le avrebbe chiesto di poterla salutare e, senza lasciarle il tempo di rispondere, si sarebbe avvicinato all’improvviso dandole cinque baci sulle guance e le avrebbe palpeggiato il seno fino a quando lei è riuscita ad allontanarlo, intimandogli di non farlo mai più. L’ex docente si sarebbe poi complimentato con lei per il suo seno, le avrebbe fatto un’avance esplicita e, prima di andarsene, le avrebbe detto: "Brava, hai superato la prova, perché non ti sei fatta toccare, per me è un 30 e lode". L’uomo aveva dapprima chiesto la messa alla prova, domanda però rigettata. Davanti al gup e alla pm Maria Rita Pantani, ieri l’imputato – difeso dall’avvocato Massimo Covi – ha chiesto il giudizio in abbreviato. La donna si è costituita parte civile tramite l’avvocato Francesca Corsi. Il 74enne ha reso spontanee dichiarazioni negando gli abusi. Ha detto che abbracciandola voleva ringraziarla per uno sconto. La giovane sostiene però che non sia vero. L’imputato ha pure detto che le ha sfiorato il seno inavvertitamente, mentre le baciava la guancia. E che, quando lei ha mostrato di non gradire, lui le ha fatto i complimenti. L’avvocato Covi sostiene che l’episodio debba essere riqualificato: "Ritengo sia un fatto di lieve entità, inquadrabile nel terzo comma dell’articolo 609 bis. Imputargli la forma più grave, cioè il primo comma, è illogico". Nella prossima udienza, a ottobre, è prevista la discussione delle parti.

Alessandra Codeluppi