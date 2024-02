Aggredisce una signora e le palpeggia il seno

Ventasso (Reggio Emilia), 28 febbraio 2024 – Accusato di violenza sessuale un giovane 20enne dell’Appennino per aver palpeggiato una signora che passeggiava da sola nella centrale via Roma di Castelnovo Monti.

Il giovane si è accorto della signora e, avvicinatosi, ha subito tentato un approccio violento. Fortunatamente la vittima riusciva a sottrarsi alla presa, ma nonostante la reazione, è stata costretta a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamenti al seno.

Le indagini svolte dai carabinieri di Collagna hanno portato a denunciare alla Procura di Reggio Emilia diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un giovane 20enne domiciliato a Collagna: dovrà rispondere di violenza sessuale.

La Procura della Repubblica, condividendo le risultanze investigative dei carabinieri, ha richiesto e ottenuto dal gip del Tribunale di Reggio Emilia, l’applicazione della misura cautelare nei confronti del giovane con l’obbligo di presentazione quotidiano alla stazione carabinieri di Collagna, in orari prestabiliti. Tale provvedimento di misura cautelare è stato immediatamente eseguito a cura dei carabinieri della stazione di Collagna.

I fatti sono accaduti nella mattinata del 26 gennaio scorso, quando la vittima, come si diceva, mentre passeggiava da sola in Via Roma a Castelnovo Monti, ha incrociato un ragazzo il quale ha subito cominciato a toccarle il seno e le braccia.

La vittima ha spintonato l’aggressore nel tentativo di sottrarsi alle molestie.

Poi per evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente, la donna si è spostata dall’altro lato della strada cercando di attirare l’attenzione degli automobilisti in transito. Poco dopo, il giovane si è slacciato i pantaloni toccandosi i genitali per poi allontanarsi a piedi.

La donna, richiamata l’attenzione di un automobilista, ha potuto chiedere l’intervento dei carabinieri i quali giunti sul posto e ricevute le descrizioni del soggetto hanno diramato la ricerca.

La vittima è stata condotta in ufficio; una volta formalizzata la denuncia, i militari hanno analizzato le immagini di videosorveglianza.

Dalle videocamere si è notata la presenza del ragazzo nei luoghi e negli orari compatibili, immagini riconosciute dalla stessa vittima. Pertanto l’altro pomeriggio, i militari della Stazione di Collagna, ricevuta l’ordinanza applicativa della misura, hanno provveduto all’esecuzione sottoponendo al provvedimento cautelare il 20enne.