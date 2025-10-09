Palpeggia una barelliera. Condannato a 16 mesi più il corso per riabilitarsi

È stato riconosciuto responsabile di aver bloccato e palpeggiato una barelliera dentro l’ascensore dell’ospedale Santa Maria Nuova. Lui, un 32enne indiano residente a Luzzara, nel processo con rito ordinario ieri è stato condannato a 1 anno e 4 mesi, con pena sospesa subordinata alla frequentazione di un corso in un centro antiviolenza. È stato invece assolto dall’accusa di averle causato lesioni con prognosi di due giorni.

L’episodio contestato era avvenuto il 20 gennaio 2024: insieme alla moglie l’uomo aveva portato un figlio piccolo nel reparto di Pediatria dell’ospedale cittadino, poi scendendo in ascensore avrebbe allungato le mani sulla lavoratrice. Gli accertamenti sono stati svolti dalla squadra mobile della questura.

Secondo la tesi accusatoria, il 32enne l’avrebbe bloccata contro la parete dell’ascensore, avrebbe aderito col proprio corpo a quello della donna e tentato di baciarla, ma senza riuscirci perché la barelliera reagì prontamente girando il collo. L’imputato le avrebbe anche toccato il fondoschiena, secondo l’accusa creandole lesioni. Il 32enne, sentito in aula da imputato, aveva però negato tutti gli addebiti.

Davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Greta Iori, il pubblico ministero Maria Rita Pantani (nella foto) aveva chiesto 3 anni; l’avvocato difensore Andrea Mazzacani aveva domandato l’assoluzione, rimarcando che il suo assistito si è detto innocente, che i fatti contestati erano avvenuti dentro un ascensore senza testimoni – da qui le versioni opposte – e rilevando alcuni aspetti che a suo dire rappresentavano incongruenze nel racconto della donna.

Il difensore non esclude di proseguire la battaglia legale per il suo assistito: "Leggeremo le motivazioni, poi valuteremo se ricorrere in Appello contro la sentenza".

al. cod.