Palpeggiamenti al party. Nei guai per violenza

Chiuse le indagini della magistratura su un controverso episodio avvenuto un paio d’anni fa e finito all’attenzione dell’autorità giudiziaria minorile. L’accusa è di quelle gravi: violenza di natura sessuale, con giovani minorenni protagonisti. Tutto sarebbe successo durante una festa tra adolescenti, in una casa privata a Sant’Ilario, approfittando dell’assenza dei genitori. Un po’ di musica, uno snack, qualche bevanda e soprattutto alcolici avrebbero contribuito a creare un’atmosfera "intima" nel gruppetto di adolescenti, tutti amici o conoscenti tra loro. Una ragazza di 16 anni aveva deciso di andarsi a sdraiare sul letto, per smaltire quei drink di troppo che le avevano tolto la lucidità per poter rientrare a casa in sicurezza, a quell’ora ormai tarda. Ma poco dopo, risvegliandosi, si sarebbe accorta che accanto a lei c’era uno degli invitati alla festa, un ragazzo diciassettenne che, secondo l’accusa, le aveva infilato una mano nei pantaloni. Il tutto sarebbe avvenuto con la vittima in stato di semi incoscienza e senza alcun consenso della giovane. Per questo, in seguito alla denuncia presentata ai carabinieri, la procura del Tribunale dei minori di Bologna ha aperto un fascicolo a carico del 17enne, ipotizzando il reato di violenza sessuale, aggravata dalla minorata difesa della ragazza.

L’indagato, assistito dall’avvocato Gisella Mesoraca, respinge le accuse: nega di aver palpeggiato quella giovane. E non solo: nega addirittura di essere stato in quella abitazione al momento dell’episodio contestato. Inoltre, è emerso che la parte lesa all’epoca era fidanzata con il migliore amico dell’indagato. E in fase di accertamenti, il 17enne avrebbe assicurato come "mai ci avrei provato con la ragazza del mio amico". La procura del Tribunale dei minori ha convocato i testimoni per cercare di ricostruire quanto accaduto, acquisendo anche i minimi particolari di quanto era successo a quel festino in casa, che doveva essere un modo per trascorrere qualche ora di divertimento in compagnia, ma che è sfociato in un procedimento giudiziario che ora, chiusa la fase istruttoria, attende di emettere un primo verdetto sul rinvio a giudizio oppure sull’archiviazione del caso.