Palpeggiamenti alla nipotina, nonno in carcere

Palpeggiamenti alla nipotina: un nonno di 87 anni è stato portato in carcere dai carabinieri di Rubiera. L’uomo, condannato per violenza sessuale ai danni della nipote, avrebbe allungato le mani sulla bambina a più riprese con palpeggiamenti e toccamenti piuttosto spinti. Si tratta di una vicenda pesante e delicata che sarebbe andata avanti fino al 2017. Fra il nonno e la bambina, entrambi della zona del distretto ceramico reggiano, c’era molta confidenza, ma gli atteggiamenti dell’uomo hanno preso una piega più sessualmente esplicita.

La mamma della bimba ha scoperto la vicenda e si è rivolta ai militari dell’Arma della stazione di Rubiera per formalizzare la relativa denuncia. Sugli atti delle indagini, condotte dai carabinieri sotto il costante coordinamento della Procura reggiana, si è fondato il giudizio del Tribunale reggiano che, nell’ottobre del 2020, aveva riconosciuto colpevole l’anziano. Era stato condannato a 5 anni e sei mesi di reclusione con l’applicazione in maniera perpetua delle pene accessorie dell’interdizione dell’esercizio di tutela e curatela, interdizione dei pubblici uffici e l’interdizione legale durante la pena. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Bologna nell’aprile del 2024 ed è divenuta esecutiva nei giorni scorsi, il 7 marzo. L’esecutività della sentenza di condanna ha visto l’ufficio esecuzioni penali della Procura reggiana emettere l’ordine di esecuzione per la carcerazione che è stato trasmesso ai militari dell’Arma di Rubiera.

I carabinieri hanno così ricevuto il provvedimento restrittivo e hanno quindi raggiunto l’uomo nella sua abitazione. Il nonno è stato poi accompagnato in caserma. Sono ovviamente scattati i provvedimenti del caso nei confronti dell’anziano. L’87enne è stato infatti dichiarato in stato d’arresto ed accompagnato in carcere per l’espiazione della pena.

Matteo Barca