"Palpeggiata dal fotografo". Ora è sotto choc

Lei, una giovane che allora aveva 27 anni, si era rivolta a un conoscente di famiglia per fare un book fotografico. Quegli scatti, che la ritraevano, avrebbe voluto regalarli al proprio fidanzato per Natale, ma si trasformarono in un’esperienza traumatica. In quell’occasione, il 18 dicembre 2018, la ragazza avrebbe subito dal fotografo, oggi 46enne, un palpeggiamento. Per l’uomo è stato chiesto e disposto il rinvio a giudizio per l’accusa di violenza sessuale, e ora è a processo. Davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti (in foto), a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini, ieri è stato sentito il fidanzato della ragazza. In aula era presente l’imputato. Il testimone ha risposto inizialmente alle domande del pubblico ministero Maria Rita Pantani, raccontando lo stato di difficoltà emotiva che la giovane tuttora vive: "Stamattina (ieri, ndr) ha preso qualche pillola, poi ha cominciato a piangere e a tremare perché non vuole vivere questo ricordo". Nel processo non è costituita parte civile. Il fidanzato ha detto anche che ha preferito non parlare col fratello del fotografo perché con lui non ha rapporti. E che ieri era la prima volta che vedeva l’imputato. Rispondendo al giudice Ghini, il fidanzato ha spiegato di aver raccolto dalla ragazza questo racconto: "Lui si tolse pantaloni e mutande e tentò un approccio". Il giudice Beretti ha poi voluto elencare tutte le modalità possibili perché una presunta vittima di abusi possa portare in aula il proprio vissuto senza subire sguardi indesiderati: "Se vuole parlare da dietro il paravento, non ci sono problemi. Oppure si può fare il processo a porte chiuse". La difesa, affidata all’avvocato Arturo Pagnanelli, ha depositato al dibattimento alcune foto di una chat tra la donna e il fotografo dove lui, in sostanza, giustifica le proprie avances dicendole di essersi illuso di piacerle, di avere frainteso.

Alessandra Codeluppi