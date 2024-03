"Palpeggiata in strada, serve aiuto"

Sinistra Italiana interviene sull’episodio di ‘palpeggiamento’ a una donna per mano di un giovane di 20 anni. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi a Castelnovo Monti suscitando molte perplessità per come è avvenuta la violenza. "Dato che si tratta di un ragazzo giovane – afferma in una nota il portavoce di SI Giorgio Zanetti – a nostro parere è indispensabile parlare, ascoltare e istruire i nostri ragazzi. Questo processo deve iniziare dalle scuole. In attesa che l’educazione sessuale e il sentimento diventino materie scolastiche, bisogna creare progetti con l’aiuto delle istituzioni, le associazioni che si occupano di violenza sulle donne, psicologi, sessuologi. Questo ragazzo di vent’anni come verrà punito? Auspichiamo che venga seguito da uno psicologo che si è in grado di farlo riflettere sulle proprie azioni e quello che possono causare sugli altri. Alla donna la nostra vicinanza come SI e come comunità".

s. b.