Palpeggiò ragazze tra treni e stazioni. Dovrà scontare un anno e sei mesi

Gli si contestava di aver allungato le mani su cinque ragazze, alcune delle quali minorenni, per palpeggiarle in stazione e sui treni. Per questi episodi, avvenuti tra il 2021 e il 2022, un 34enne di origine pakistana, residente a Reggio, è stato accusato di violenza sessuale, talvolta con l’aggravante di aver agito su giovani under 18. Il fascicolo seguito dal pubblico ministero Piera Cristina Giannusa è approdato all’udienza preliminare, dove l’imputato, difeso dall’avvocato Mario Di Frenna, ha scelto il rito abbreviato: ieri il giudice dell’udienza preliminare Silvia Guareschi (foto) lo ha riconosciuto responsabile per due episodi e lo ha condannato a 1 anno e 6 mesi – in continuazione con un terzo fatto avvenuto a Castelfranco e già giudicato dal tribunale di Modena – con pena sospesa subordinata a frequentare un corso antiviolenza. Il gup lo ha assolto invece da due fatti per insufficienza di prove. Il pubblico ministero in aula Denise Panoutsopoulos aveva chiesto una pena finale di 2 anni e 4 mesi. In un caso, datato 2 maggio 2021, avrebbe avvicinato una giovane vicino al binario 4 della stazione reggiana e, dopo averle rivolto domande sulla sua sfera privata, all’arrivo del treno con la scusa di darle la mano per salutarla, le avrebbe toccato il seno e si sarebbe avvicinato per baciarla venendo respinto.

Un altro episodio in stazione a Parma del 27 novembre 2021 riguarda una minorenne: lui l’avrebbe palpeggiata al seno e al sedere, abbassandole anche la mascherina in epoca Covid per darle un bacio sul viso.

Il terzo fatto, avvenuto il 27 settembre 2021 a Castelfranco, lo vide sedersi sul treno regionale per Bologna accanto a una 17enne a cui infilò la mano dentro la scollatura della maglietta e tentò di baciarla: lui fu condannato dal tribunale di Modena a 1 anno e 4 mesi, confermati dalla Corte d’Appello con pena sospesa subordinata alla frequentazione di un corso antiviolenza. Per questa vicenda lui era stato sottoposto al divieto di dimora in provincia di Modena.

In centro storico a Reggio, il 13 gennaio 2022, lui è accusato di aver seguito una 15enne in strada, per poi avvicinarla all’improvviso, abbracciarla, palparle il seno e darle due baci vicino alla bocca. SI aggiunge un ulteriore episodio sul treno tra Reggio e Bologna.

I fatti per i quali il giudice ha pronunciato l’assoluzione sono stati quello in stazione a Reggio e l’altro in centro storico. L’avvocato Di Frenna aveva chiesto di non emettere sentenza per la seconda volta per il fatto modenese (domanda accolta), il minimo della pena per il caso sul treno tra Reggio e Bologna e l’assoluzione per gli altri tre casi.

Alessandra Codeluppi