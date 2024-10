"Palpeggiò una donna che era sola nel bosco". Il giudice lo assolve

Una ragazza di 25 anni, aveva raccontato di aver vissuto un incubo durante una giornata di svago in mezzo alle colline. Nell’ottobre 2022 era andata con un gruppo di amici in montagna per raccogliere funghi: a un certo punto era rimasta da sola quando all’improvviso, secondo la sua versione, un uomo sarebbe sbucato dal bosco e avrebbe approfittato di quel momento in cui era isolata per allungare le mani su di lei.

Per questo fatto, accaduto in Appennino, la donna aveva allertato immediatamente i carabinieri che intervennero sul posto e avviarono le indagini. L’uomo, un 70enne, è stato identificato e denunciato alla Procura.

Per lui è stata formulata l’accusa di violenza sessuale: in base alla ricostruzione investigativa, avvicinandosi alla donna in modo fulmineo, l’avrebbe costretta a subire per due volte atti sessuali consistiti in palpeggiamenti all’interno della coscia. Nei confronti dell’indagato non è stata richiesta alcuna misura cautelare.

Il processo si è svolto con il rito abbreviato davanti al giudice dell’udienza preliminare Luca Ramponi. L’imputato è assistito dall’avvocato Domenico Noris Bucchi (foto); la donna non si è costituita parte civile.

Il pubblico ministero ha richiesto la condanna a un anno di reclusione, ritenendo provato il fatto ma con l’ipotesi attenuata. L’avvocato difensore Domenico Noris Bucchi ha domandato l’assoluzione, contestando le modalità di identificazione dell’imputato: una richiesta che lunedì il giudice ha accolto.

al.cod.