Palù presenta la (possibile) giunta

Franco Palù, (ri)candidato sindaco con la lista "Progetto Comune", dopo i candidati consiglieri ieri ha annunciato usando la "schwa" "i nomi dei 4 "assessor? estern? che, in caso di vittoria comporranno la giunta: Gian Luca Boni, Chiara Carbognani, Elisa Cavatorti, Matteo Cilloni", con quest’ultimo che rappresenta l’unica new entry. Ieri anche Pietro Azzolini, candidato sindaco di Alleanza Per San Polo, con una festa nella sede ha presentato i propri candidati alla presenza di vari esponenti di FdI. In piazza, esponenti di "Progetto Comune" hanno intonato "Bella ciao" all’indirizzo degli avversari.

f.c.