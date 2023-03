Palù scioglie la riserva: "Mi ricandido"

di Francesca Chilloni

"Girando per il paese, che vivo molto, ho capito che le persone che ci hanno votato volevano continuassi. E così ho accettato di ricandidarmi". Scioglie la riserva, il sindaco Franco Palù, e si propone per un bis. Tanti i dubbi e la fatica del mandato che sta terminando ma, ci confessa, anche la soddisfazione per progetti realizzati e per altrettanti - come la scuola nuova - di cui ci sono già i finanziamenti per l’apertura dei cantieri. Palù ieri si è trovato con il suo entourage per un aperitivo che segna l’inizio informale della campagna elettorale; prima del silenzio elettorale (14 aprile) ci saranno incontri pubblici a Barcaccia, San Polo e Grassano per presentare la squadra.

Come è stato il suo primo mandato?

"Sono stati 5 anni non semplici, tra l’affrontare la pandemia Covid e l’essere stato presidente dell’Unione Val d’Enza nel pieno dell’inchiesta sugli affidi. Mi sono trovato senza coordinatrice e direttore finanziario... con Francesca Bedogni (sindaca Cavriago) abbiamo fatto la spola tra le ragionerie dei Comuni per chiedere sostegno per chiudere il Bilancio dell’Unione. È stata dura anche sul piano professionale. Sono un ingegnere progettista nel campo degli impianti elettronici industriali, un settore in continuo mutamento e in cui è necessario essere aggiornati".

Quanto guadagna un sindaco di un comune di 6600 abitanti?

"Annualmente 25mila euro lordi, senza contributi pensionistici. Dall’Unione zero. Insomma, professionalmente si va in perdita. Ma è un servizio alla cittadinanza".

Cosa le è piaciuto maggiormente in questi 5 anni?

"All’inizio della pandemia, conoscevo i sindaci del distretto e pochi altri. Grazie all’opera di cucitura del presidente della provincia Zanni e alle quotidiane riunioni online, noi sindaci reggiani ci siamo conosciuti e si è raggiunto un livello molto alto di scambio".

Cosa lascia a San Polo?

"Siamo riusciti ad ottenere tantissimi finanziamenti per i nostri progetti. Uno dei principi che all’insediamento ho trasmesso a giunta, consiglieri e struttura tecnica è che bisognava avere idee, progetti pronti e poi con quelli andare a cercare i fondi. Con i documenti pronti, si riesce tempestivamente a partecipare a tutti i bandi. Così abbiamo portato a San Polo scuola e mensa nuove; 500mila euro per la ristrutturazione degli alloggi Erp del Comune; una nuova sezione di scuola materna e il progetto di cohousing con rigenerazione del Parco Marastoni. Abbiamo da gestire per i prossimi anni cantieri per 8 milioni di euro".

Progetti futuri se venisse rieletto?

"Il principale c’è già: un parco fotovoltaico pubblico da 1 megawatt, già autorizzato, da realizzare su ex cava in zona Barcaccia. Il Pnrr ha messo a disposizione per questi progetti più di 2 miliardi: per raggiungere i requisiti necessari, lo realizzeremo come "Comunità energetica" insieme a Bibbiano e Canossa. E potremo consegnare ai nostri paesi per gli edifici pubblici energia pulita per decenni".