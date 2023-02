Panarari contro Burani, rissa sfiorata in Consiglio

Nervi tesisissimi ieri in Consiglio Comunale con un acceso faccia a faccia – che ha rischiato di sfociare in uno scontro fisico – fra il consigliere di maggioranza Paolo Burani (Europa Verde, foto a sinistra) e Cristian Panarari (Fratelli d’Italia, foto a destra). Il diverbio è scaturito dopo un intervento di Roberto Salati, capogruppo Lega che replicava a tono a Dario De Lucia (Coalizione Civica) sull’opportunità di votare a favore di alcuni ordini del giorno rispetto a quelli presentati dal Carroccio. A quel punto, Burani si è intromesso nella discussione e con Salati si è innescato un battibecco, invitandosi reciprocamente "a tacere". Ma qui si è inserito Panarari, in difesa del collega d’opposizione, invitando Burani a non ribattere. E in maniera vivace, l’esponente di Fd’I è sceso dal suo banco e si è diretto verso Burani col quale è nato un ulteriore scambio vivace di battute. Per evitare conseguenze, un’assisente di Sala del Tricolore è intervenuta insieme ad altri consiglieri per placare la lite. Dopodiché, Panarari è andato fuori per qualche minuto per ‘sbollire’ la rabbia. Anche il presidente del Consiglio Comunale, Matteo Iori ha richiamato all’ordine, minacciando di sospendere la seduta se gli animi non si fossero calmati.

dan. p.