Panaria, 15 assunzioni nel triennio

E’ stata firmata, con l’approvazione del 99% dei lavoratori presenti nelle assemblee sindacali convocate unitariamente da Filctem Cgil e Femca Cisl, l’ipotesi di rinnovo del contratto integrativo per il triennio 2023-2025 dello stabilimento Ceramica Panaria di Toano che riguarda oltre 200 addetti tra dipendenti diretti e somministrati.

"Al centro dell’intesa la stabilizzazione entro il triennio di vigenza del contratto integrativo di almeno 15 lavoratori fino ad oggi precari che saranno assunti direttamente a tempo indeterminato da Ceramica Panaria", spiegano Filctem Cgil, Femca Cisl e la Rsu. Tra i criteri previsti per le assunzioni stabili l’azienda si impegnerà a valutare anche la differenza di genere. Annunciati pure miglioramenti in termini di permessi per necessità familiari oltre ad un’estensione delle causali per poter richiedere l’anticipazione del Tfr. Sul piano economico oltre alla conferma di un premio di risultato che alle medie raggiunte ad oggi potrà arrivare a superare i 1.700 euro annui, è previsto un incremento dell’indennità legato al turno notturno per tutti i turnisti. "Questo accordo – dicono Filctem Cgil, Femca Cisl e la Rsu – oltre a redistribuire una parte della ricchezza generata da un’impresa che negli ultimi anni ha fatto registrare un trend in costante aumento sia in termini di volumi che di fatturato, premia l’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori con conseguenze positive anche sul territorio montano della nostra provincia".

Matteo Barca