Panchina rossa per Tiziana Gatti. Venne uccisa dal genero nel 2022

C’è una panchina rossa, in centro a Castelnovo Sotto, che simboleggia il contrasto alla violenze sulle donne, ma che ricorda anche la figura di Tiziana Gatti, una delle vittime di violenza, che abitava proprio in paese. La panchina inaugurata lo scorso fine settimana in via Gramsci , è stata donata alla comunità proprio da familiari e amici di Tiziana, uccisa dal genero con violenza nell’ambito di contrasti familiari, lo scorso anno a Castelnovo Sotto. Un fatto di sangue che aveva scosso in modo particolare la popolazione locale. E’ stato il sindaco Francesco Monica a tagliare il nastro dell’inaugurazione. E nella chiesa della Madonna è stata poi aperta la mostra "Com’eri vestita?" con una performance teatrale a cura dell’associazione "Le Rane". Un folto pubblico ha assistito a entrambe le iniziative, collegate direttamente alla Giornata contro la violenza alle donne e pure alla locale fiera di Sant’Andrea, con numerosi visitatori che hanno sostato davanti alla panchina rossa e visitato la mostra allestita nella chiesa in centro storico, tra i numerosi stand ricreativi ed espositivi.