Panchine davvero curiose. Il panorama è... il muro

"Perché sono state realizzate sedute in cemento rivolte verso un’anonima parete esterna invece di rivolgerle verso la piazza e lo storico Campanone?".

Una domanda che un gruppo di cittadini rivolge all’amministrazione comunale di Guastalla, con una lettera aperta riferita alla nuova aiuola che si trova in piazza Matteotti, in centro storico. "Per compensare la perdita delle piante tagliate su un’area trasformata in una distesa di asfalto ad uso esclusivo del parcheggio per autovetture – continuano i cittadini – è stata realizzata un’aiuola al posto della stazione ecologica con i bidoni interrati. Ma non si poteva studiare una soluzione tecnica che potesse prevedere le sedute in cemento rivolte verso la piazza e non verso il muro esterno dell’ex ospedale? E’ vero che dalla parte opposta c’è la strada con relativo transito di veicoli. Ma si sarebbe potuto studiare un sistema per realizzare le sedute comunque in sicurezza. Ora, invece, lo sguardo del cittadino che si siede sull’apposito spazio in cemento si ritrova rivolto verso… un muro".

C’è anche una terza seduta al servizio della nuova aiuola, ma è rivolta verso l’incrocio stradale e non direttamente verso la torre civica e la piazza.

Inoltre, all’interno dell’aiuola è prevista la piantumazione di quattro alberi. "Due cartelli – conclude l’intervento del gruppo di cittadini – annunciano che presto quell’area accoglierà le piante. Ma quel messaggio è stato affisso lo scorso settembre e finora di nuove piante non ne abbiamo viste. Speriamo che possano essere messe a dimora entro primavera…".

Antonio Lecci