Panchine rosse, dibattiti e manifestazioni

Tanti appuntamenti, oggi, per la Giornata contro la violenza sulle donne.

A Castelnovo Sotto alle 15,30 inaugura una panchina rossa in via Gramsci in memoria di Tiziana Gatti, vittima di femminicidio in paese nel marzo 2022, alle 16 apre la mostra "Com’eri vestita" alla chiesa della Madonna.

A Correggio alle 10 inaugura la panchina rossa al parco di via Jesi con letture in tema.

A Guastalla alle 10 camminata dalla sede della Croce rossa a palazzo ducale, dove si svolgono un dibattito e una dimostrazione pratica di autodifesa.

A Rubiera alle 10 viene intitolata la sala civica a Artemisia Gentileschi, alle 11 letture alla panchina rossa di via Emilia Est, alle 21 al teatro Herberia in scena "Ladies, storie di donne".

A Castelnovo Monti dalle 12,30 alle 14,30 in piazza Gramsci la manifestazione "Basta!".

A Casalgrande alle 18 in piazza Ruffilli c’è "Un minuto di rumore", a seguire l’incontro "Identità di genere. Tra sfumature e appartenenza" alla sala Gino Strada.

A Cadelbosco Sopra alle 15 letture alla panchina della rossa in piazza della Pace, alle 21 in teatro lo spettacolo "Leggero come una piuma".

A Novellara, legata alla vicenda di Saman Abbas (nella foto), il monumento in piazza si colora di rosso, coi cittadini invitati a portare un fiore.

A Cavriago alle 11 in piazza Dossetti un momento di riflessione con autorità e studenti, nel pomeriggio letture al Centro Multiplo, dove in giardino si inaugura "Non solo Muse. Voci di donne in poesia", tra scritti in rima e lavori a uncinetto.

a. le.