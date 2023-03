Panda si ribalta e si schianta contro un palo dell’illuminazione

Schianto ieri nella tarda mattinata a Montecchio con tre auto coinvolte e due feriti all’ospedale all’altezza della rotatoria di via Fratelli Cervi. Dinamica al vaglio degli agenti della polizia municipale della Val d’Enza. Dai primi accertamenti potrebbe essere stato il malore di un conducente a causare l’incidente.

Coinvolte una Renault Berlingò condotta da un 71enne, un’Audi sulla quale viaggiava un 53enne e una Fiat Panda, condotta da donna di 47 anni. Quest’ultima auto ha più volte carambolato su se stessa, finendo la corsa contro il palo dell’illuminazione elettrica. L’impatto è stato violentissimo, tanto che lo stesso palo è stato divelto.

Gli automobilisti di passaggio, hanno subito dato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto due ambulanze (Croce Arancione di Montecchio e Croce Rossa di Cavriago) e l’automedica dall’ospedale Franchini di Montecchio. Necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno estratto la conducente della Panda, ferita e sotto choc, e hanno messo in sicurezza la zona del palo divelto che aveva alcuni fili della corrente che potevano creare un pericolo.

Non si esclude che il conducente della Renault abbia avuto un malore e abbia per questo perso il controllo della vettura. Due dei conducenti coinvolti sono stati trasportati all’ospedale di Montecchio. A causa del sinistro, la viabilità su via Fratelli Cervi ha subito dei rallentamenti. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia municipale della Val d’Enza.

Nina Reverberi