Panfili e la sua ricerca musicale. Un concerto tra organo e piano

La chiesa dell’Immacolata Concezione, in centro a Guastalla, oggi alle 17 ospita un evento di grande interesse musicologico e culturale promosso dall’associazione "Giuseppe Serassi", con protagonista il musicista e ricercatore romano Andrea Panfili (foto). La prima parte del concerto è dedicata all’organo con esecuzione di brani di Francesco Durante, Alessandro Scarlatti, Carlo Cotumacci e Fedele Fenaroli, mentre la seconda parte porta in scena il pianoforte con composizioni di Tommaso Consalvo, Luigi Alfano, Francesco Lanza e Gustavo Adolfo Noseda.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per ascoltare opere poco conosciute o mai eseguite, legate alla tradizione musicale napoletana, frutto di un’attenta ricerca. Per l’occasione viene usato un antico organo napoletano del 1785 e un pianoforte mezzacoda Petrof. L’ingresso è libero. Sempre oggi a Guastalla, con inizio alle 16,30, al santuario della Beata Vergine della Porta la corale Vittorio Barbieri propone "Tre chiodi", un concerto-meditazione in tempo di Quaresima, con la direzione di Antonio Muto e le musiche del pianista Gianantonio Manzini.