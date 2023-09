Panico al mercato coperto. Aggredisce i carabinieri: "Io vi taglio la gola..."

Ha seminato il panico all’interno del mercato coperto in centro storico, dove prima ha aggredito prima un vigilante e poi due carabinieri mandando tutti e tre all’ospedale. Ma alla fine è stato arrestato.

In manette è finito un 32enne di origine marocchina – seguito dal Sert per problemi di dipendenze – che è entrato ubriaco nel nuovo ”Eat and Meet” in via Emilia San Pietro. Il giovane ha cominciato a disturbare le persone sedute ai tavoli a mangiare. Così è intervenuto un addetto alla sicurezza. Ma l’uomo non si è fermato, anzi ha reagito ancor più veementemente. Prima lo ha aggredito a calci, pugni e graffi (il vigilante sarà poi refertato con una prognosi di due giorni) e poi lo ha minacciato con un paio di forbici – le quali poi successivamente sono state sottratte da un avventore – gridandogli: "Io non ho niente da perdere, l’altro giorno ti ho visto con tua madre... state bene assieme, ma stai attento!".

A quel punto i passanti hanno lanciato l’allarme al 112. I militari, una volta arrivati sul posto, hanno tentato di calmarla e di identificarlo. Ma il 32enne è andato ancor più in escandescenza, spintonando e strattonando i carabinieri facendoli cadere a terra (saranno poi costretti a ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso, dal quale sono stati refertati con una prognosi di tre e dieci giorni).

Infine, sono arrivati i rinforzi con una Volante della polizia di Stato che ha consentito di bloccare l’esagitato. Il quale però ha continuato a minacciare gli uomini in divisa: "Se ti trovo fuori, ti taglio la gola", ha detto ad un carabiniere.

L’uomo ha trascorso la notte in cella di sicurezza. E ieri mattina è comparso in tribunale a Reggio per la direttissima, difeso dall’avvocato Elisabetta Strumia. Il pm Valentina Salvi, titolare del fascicolo d’inchiesta , aveva chiesto l’obbligo di presentazione davanti all’autorità giudiziaria per due volte al giorno, mentre il giudice Sarah Iusto ha optato per l’obbligo di firma per una volta al giorno in attesa della prosecuzione del processo già fissata per il prossimo 20 ottobre. Il magrebino dovrà rispondere delle accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.