In 40 seminano panico e caos: lancio di tavoli e bottiglie, pure i fuochi d’artificio

Reggio Emilia, 4 dicembre 2023 – Prima hanno sparato dei fuochi d’artificio, poi hanno seminato il panico spaccando bottiglie di birra ancora piene e lanciato in aria alcuni tavolini dei locali, il tutto sotto lo sguardo allibito dei tanti avventori: una banda di circa 40 ragazzi ha preso di mira piazza Fontanesi, dove un tranquillo sabato sera si è trasformato rapidamente in un incubo per quanti c’erano e si sono trovati costretti ad assistere allo spettacolo. Ai tavoli e in giro c’erano ragazzi e famiglie che si godevano la serata, finché il gruppo non ha deciso di dare il via allo show. Erano circa le 20 quando è iniziata. I proprietari dei locali hanno chiamato più e più volte le forze dell’ordine, "subito però non si è visto nessuno, sono arrivati solo dopo un’ora – lo sfogo –, quando non c’era più nulla ".

Piazza Fontanesi dopo il blitz della banda di vandali sabato sera

“Abbiamo visto un tavolo volare per la piazza – raccontano Filippo Campani e Gabriele Zambelli del Bistrot Canossa –, poi si è scatenato il caos. Questi ragazzi, avranno tra i 18 e i 25 anni, non italiani, forse originari del Nord Africa, hanno iniziato a lanciare bottiglie e spaccarle, dentro c’era ancora la birra. Sarà andati avanti mezzora, forse di più”. Alla fine, la piazza era una distesa di vetri rotti e birra. “I clienti avevano paura, quelli che erano fuori sono entrati subito nel locale e sono rimasti qui finché non è finita, anche noi comunque non eravamo tranquilli, anche perché in quella banda erano in tanti. Sembravano alterati, forse ubriachi. Tutti noi proprietari di locali ci siamo messi a chiamare le forze dell’ordine, quando sono venuti i carabinieri però era già tutto finito. Verso le 23 poi è venuta una squadra a pulire, qui la domenica mattina vengono a giocare sempre i bambini, quei vetri potevano essere pericolosi”. In quella piazza non sono comuni scene del genere. "Non capita mai nulla qui e vorremmo che continuasse così – proseguono dal Bistrot Canossa –, quanto successo è incomprensibile. Non vogliamo più vedere scene simili, la piazza deve restare così, un posto tranquillo dove mangiare e incontrarsi".

“Sono arrivata dopo, ma quel gruppo ha creato il panico – spiega Lucia Bassi del Borsalino Cafè –, in tutto saranno stati 40 o 50, età media 20 anni, stranieri. Prima erano seduti in un locale vicino, poi sono stati cacciati, hanno anche tirato in aria alcuni dei loro tavolini. Poi si sono spostati in piazza e sotto i portici hanno fatto esplodere fuochi d’artificio e petardi che neanche a Capodanno. Avevano dei cartoni di birra, hanno spaccato bottiglie ovunque. Una situazione che poteva essere molto pericolosa e tutti, locali e clienti, ci siamo messi a chiamare le forze dell’ordine. Nulla, prima di un’ora non si è presentato nessuno. Quando però d’estate c’è da tirare su la distesa i controlli non sbagliano di un secondo, chissà come mai". "Per fortuna l’altra sera nessuno è rimasto coinvolto – dice Bruno, del Fontanesi Caffè –. Però questa zona è sempre stata tranquilla e tale deve restare".