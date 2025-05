Ancora panico in ospedale: sputa e insulta i sanitari poi rompe una porta

Reggio Emilia, 8 maggio 2025 – “Non c’è pace all’ospedale Santa Maria: il giovane 28enne trovato dalla polizia sabato scorso, con un coltello nel borsone, dopo che aveva demolito un pezzo di struttura in cartongesso per entrare nel bar del Core, al piano zero la notte scorsa è tornato in ospedale insultando gli infermieri, sputando contro di loro ed era pure armato di un taglierino”. Lo denuncia Gennaro Ferrara, leader di Cisl Fp Emilia Centrale.

“Inoltre – continua Ferrara – un estraneo che aveva fame ha pensato di entrare nella cucina ospedaliera, poco prima dell’alba, per saziarsi. La stessa cucina dove 24 ore prima erano stati rubati sei tablet per la prenotazione pasti dei pazienti. Per finire in ‘bellezza’, ci segnalano che sono stati pure rubati i paramenti sacri utilizzati per la Messa nella cappella ospedaliera”.

Uno stillicidio di furti e altri episodi di microdelinquenza negli ultimi giorni intorno all’ospedale, “che riteniamo inaccettabili e da non sottovalutare. Non possiamo derubricare tutto a disagio sociale, dobbiamo invece evitare che queste cose portino al peggio, dato che abbiamo visto che circola gente violenta e attrezzata con con delle lame”.

Stando alle testimonianze raccolte dal sindacato, martedì il 28enne che era stato fermato dalla polizia 72 ore prima è entrato a tarda notte al pronto soccorso generale del Santa Maria Nuova, lamentando un dolore ai piedi. Ha assunto un atteggiamento molesto, culminato in una serie di insulti verso un’infermiera, pretendendo di avere un antidolorifico. Poi è arrivata la polizia e l’uomo si è allontanato dall’ospedale. Ma appena ha girato l’angolo il 28enne si è diretto verso il pronto soccorso radiologico, ha rotto una delle due porte secondarie che fungono da uscita d’emergenza e si è messo a dormire in una delle poltrone in corridoio. Solo il passaggio di due infermieri ha permesso di scoprire la presenza del soggetto, il quale prima ha aggredito verbalmente i sanitari, poi ha sputato addosso ad uno di loro, facendo cadere nella foga del suo slancio il cutter che portava sotto al cappello. Il giovane ha fatto perdere le sue tracce poco dopo ma le forze dell’ordine, analizzando le telecamere, pare lo abbiano ripescato nei pressi della zona mensa.

Nel frattempo, proprio come Cisl Fp chiedeva da giorni, Ausl ha accettato di organizzare un incontro con i sindacati sul tema relativo all’incolumità degli operatori sanitari. Il summit è in programma il prossimo 15 maggio. “Ringrazio l’azienda per il suo impegno, in questo momento molto delicato il nostro dovere è fare squadra. Porteremo al vertice le paure e soprattutto le proposte dei lavoratori. E segnaleremo che è necessario che per la sicurezza dell’ospedale intervengano in modo congiunto anche la Prefettura, la Questura e il Comune”, incalza Ferrara.

“Da un anno e mezzo chiediamo di riaprire il posto di polizia h24, ci fa piacere che anche altri si siano uniti a questa richiesta e, diciamocelo, c’è un bisogno enorme di certezza della pena – chiosa Ferrara –. Chi sbaglia non può tornare a offendere e sputare senza pagare il suo conto”.