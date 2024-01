Panificatore con esperienza

Punto vendita di pane e prodotti da forno ricerca un/una addetto/a alla panificazione. È richiesta esperienza negli impasti, lievitazioni, sfornatura e cottura dei prodotti, capacità e autonomia nell’uso dei macchinari. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. contratto di apprendistato) o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 198/2006. Orario di lavoro: dalle 2 alle 8 dal lunedì al sabato . Indispensabile la patente B. Contratto: tempo determinato. Luogo di lavoro: Scandiano (RE) Scadenza: 23/01/2024.