Panizzi, star a Londra e non a Reggio: "Un evento sul futuro delle biblioteche"

Non tutti sanno in città che Antonio Panizzi, patriota carbonaro vissuto nell’800 e nato a Brescello al quale è dedicata la biblioteca di Reggio, in Inghilterra è una star del Risorgimento. Esule a Londra, divenne il direttore della biblioteca del British Museum, la più bella e la più grande del mondo. A Panizzi si deve la famosa Reading Room, la sala di lettura a base circolare, che raddoppiò il numero di volumi posseduti, da 235mila a mezzo milione. E che di fatto oggi è dedicata a lui. Qui passavano il loro tempo per produrre i loro capolavori, personaggi come Karl Marx e Oscar Wilde, tanto per citarne alcuni.

Nel recente evento del Consorzio del Parmigiano Reggiano tenuto proprio al British per decretare il miglior ‘24 mesi’, tanti della delegazione hanno riscoperto l’orgoglio reggiano in terra inglese: Panizzi è uno dei pochi stranieri a detenere il titolo di Sir, conferito dalla regina. Al British campeggiano un busto e un quadro di Panizzi. E ogni anno vengono organizzate le ‘Panizzi Lectures’, cicli di lettura con professori universitari e letterati di livello mondiale.

La domanda sorge spontanea: perché a Reggio la figura di Panizzi non è mai stata valorizzata davvero? Perché non instaurare rapporti di ‘gemellaggio’ tra la nostra biblioteca e il British Museum?

Domande alle quali l’assessore alla cultura Marco Mietto fornisce la sua suggestiva visione, partendo da alcune riflessioni generali. "Noi come Amministrazione abbiamo più una funzione celebrativa o propulsiva? Il nostro compito è valorizzare il nostro patrimonio o mettere benzina allo sviluppo delle città?. Si possono fare entrambe le cose, ma dovendo fare molta economia, in che direzione dobbiamo andare? Io vorrei si proponessero ai reggiani contenuti e occasioni che servano per stare meglio o meno peggio tra un anno, dieci o quindici anni. Questo è il nostro dovere. Premesso che odio l’eruditismo e i convegni fini a sè stessi, abbiamo un grande tema sfidane: come si trasmette la memoria del Risorgimento? E allora ben venga Panizzi. Ma decliniamolo nel presente e nel futuro. Un’idea sarebbe quella di interrogarci partendo da Panizzi: cosa saranno tra dieci anni le biblioteche e che funzioni avranno?".

Infine lancia un’idea utopica: "Fosse per me, la Panizzi resterebbe aperta h24. Ma purtroppo abbiamo vincoli normativi pazzeschi: per tenere aperti i musei in orari extra, deve esserci un certo numero di personale a presidiare, anche per motivi di piano sicurezza, che non può essere sostituito da telecamere. E per ogni ora in più, sapete cosa ci costa? 300 euro. Purtroppo siamo schiacciati da regole stupide...".

