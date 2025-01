"Pannelli solari, a rischio alcuni terreni"

Sta facendo discutere, a Correggio, il progetto di un grosso impianto fotovoltaico previsto su una vasta area agricola in un terreno tra via Carpi e via della Pace, appena fuori il centro abitato della cittadina. I consiglieri di opposizione di centrodestra hanno presentato un’interrogazione su questo progetto, talmente esteso che potrebbe potenzialmente rendere difficile l’eventuale espansione di imprese rurali ma anche delle aziende della zona.

Le preoccupazioni delle opposizioni consiliari sembrano essere condivise anche dall’amministrazione comunale, con il sindaco Fabio Testi che si dice favorevole, in generale, allo sviluppo delle fonti rinnovabili per poter produrre energia elettrica, ma non trova positivo il fatto che si possano realizzare simili iniziative private senza un adeguato confronto, su svantaggi e benefici, con gli enti pubblici locali.