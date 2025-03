Pannelli sul tetto del bocciodromo. E nuova illuminazione allo stadio

Un impianto fotovoltaico installato sul tetto del bocciodromo e un nuovo impianto di illuminazione allo stadio Comunale. Due importanti lavori di ammodernamento sono stati portati ufficialmente a termine nei giorni scorsi a Sant’Ilario.

Per quanto riguarda il fotovoltaico, il progetto era nato alcuni anni fa, e prevedeva la realizzazione del campo da calcio in sintetico al Bettolino come primo obiettivo. L’attivazione del fotovoltaico chiude un progetto nato con la scorsa amministrazione e arrivato quindi alla sua conclusione definitiva. L’impianto lavora in autoconsumo, ovvero utilizza direttamente l’energia che produce, cosa che porterà ad una riduzione dei consumi calcolata in circa il 50%, con notevole beneficio ambientale ed economico nella gestione della struttura.

Importanti anche i lavori effettuati allo stadio Comunale: l’impianto di illuminazione era da rifare completamente e alla fine della scorsa legislatura l’amministrazione è riuscita a stanziare la cifra necessaria grazie ai fondi del Pnrr. All’inizio del mandato della giunta Moretti, si è proceduto con il bando e la sua assegnazione, arrivando ora alla realizzazione. Il sistema di illuminazione è stato completamente rinnovato con la sostituzione di 24 proiettori da 1000W circa con 12 da 950W. Oltre a conseguire un elevato livello di affidabilità e comodità manutentiva, l’impianto attuale garantisce il livello di luce stabilito da Coni/Figc per i campionati dilettantistici, ma è è predisposto per l’eventuale “upgrade” a 200 lux (campionati semiprofessionistici).

"Si tratta di due risultati importanti – ha commentato l’assessore allo sport di Sant’Ilario Massimo Bellei - su altrettanti interventi che erano assolutamente necessari. Rimane molto da fare, con consapevolezza e serietà necessarie per non perdere di vista gli obiettivi essenziali, tra i quali l’efficientamento elettrico degli altri impianti sportivi del Comune".