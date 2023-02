Paola Macrì del brand Pizzikotto giudice al campionato del mondo

Pizzikotto, brand di punta di Cigierre, ha partecipato a Rimini al campionato del mondo di "pizza senza frontiere". A rappresentarlo in veste di giudice Paola Macrì, business unit manager: "Essere qui, in questo evento che ha riunito i maggiori professionisti del settore è stato per noi decisamente stimolante. Pizzikotto, infatti, è ormai un attore inconfondibile del settore e per noi è stato un piacere accettare l’invito degli organizzatori. Da sempre lavoriamo con creatività la pizza con diverse stesure, bassa e croccante, alta con il cornicione o ’di mezzo’".