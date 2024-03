Paola Soragni in campo: "Al centro lavoro e diritti"

Ha presentato ieri la sua candidatura a sindaca di Reggio Emilia, non a caso nella giornata internazionale dei diritti delle donne. Paola Soragni, avvocata, consigliera comunale, uscita dal gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle, ora propone una sua lista – che ha chiamato ’Movimento Reggio Emilia’ – a cui sta lavorando e che presenterà nei prossimi giorni.

"E questo non da sola – ha detto Paola Soragni –. Insieme a me partecipano al progetto di lista civica altri attivisti che avevano fatto parte del Movimento 5 Stelle e diverse persone con sensibilità e percorsi politici diversi, ma accomunate da valori imprescindibili: la salute, la salvaguardia dell’ambiente, i diritti dei lavoratori e il diritto a un lavoro dignitoso e in sicurezza, il diritto effettivo e garantito a cure sanitarie adeguate, giustizia sociale, pari opportunità fra i due sessi e per i giovani, il diritto allo studio in scuole decenti, legalità senza compromessi, sicurezza dei cittadini e trasporto pubblico adeguato ed ecologico. Il mio obiettivo alle prossime elezioni comunali? Diventare sindaca e rivoltare la città di Reggio Emilia come un calzino, sollevare la città da questa inerzia in cui interessi e politica da oltre vent’anni si confondono".

Dunque Paola Soragni ha deciso di promuovere una sua lista civica raccogliendo le adesioni di chi non vuole un accordo con il Pd locale, ma intende invece portare avanti gli stessi valori in materia di lavoro, sanità pubblica, ambiente, trasparenza e legalità, che ha sempre cercato di tutelare. A dimostrare interesse al progetto anche Rifondazione comunista, tant’è che alla presentazione della candidatura a sindaca di Paola Soragni era presente Gianni Tasselli. "Che cosa penso dei miei avversari? – aggiunge Soragni –. Marco Massari: un bravo medico. Giovanni Tarquini: un bravo avvocato. Fabrizio Aguzzoli: un caro amico, ma ognuno ha preso la sua strada. È difficile pensare di rinunciare alle battaglie per la legalità, per la trasparenza nella gestione della cosa pubblica e per i diritti sociali, portati avanti in questi anni con la mia presenza nelle istituzioni – ha continuato Soragni –. Così come è difficile dover accettare passivamente la decisione del Movimento 5 Stelle di appoggiare il partito di maggioranza, il Partito Democratico, che in Emilia Romagna si è dimostrato il centro del potere che da oltre vent’anni ha concorso alla diminuzione del benessere dei cittadini e allo sfruttamento indiscriminato del territorio e fino a ora non ha fornito alcuna dimostrazione di discontinuità rispetto alle passate amministrazioni né tantomeno rispetto alle esperienze di governo nazionale di cui è stato partecipe e protagonista per 11 anni", ha concluso.

Stella Bonfrisco