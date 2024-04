Paoli - Cortenova, s’infiamma il duello

E’ duro lo scontro politico pre-voto a Bagnolo. Il sindaco Gianluca Paoli, che si ricandida con la lista Bagnolo Viva, ha diffuso un post sulla propria pagina social, commentando il coinvolgimento di tanti "big" del centrosinistra nella campagna elettorale bagnolese: "A giudicare dal numero di consiglieri regionali, assessori, parlamentari Pd schierati dal partito in questa campagna elettorale bagnolese, di gran lunga superiore a quello di qualsiasi altro paese al voto delle stesse dimensioni, verrebbe da chiedersi perché il Pd abbia assolutamente bisogno di riprendersi Bagnolo. La risposta c’è: eliminare una delle (poche) amministrazioni libere, prima che se ne aggiungano altre". E ancora: "Non ho paura di perdere. Ma mi dispiacerebbe per Bagnolo, perché si riconsegnerebbe a un partito che ha a cuore soprattutto se stesso".

Il riferimento è alla presenza in paese di Enrico Panini (della segreteria nazionale di Sinistra Italiana), arrivato venerdì scorso, o di Pierluigi Bersani, atteso martedì 30 aprile alle 16,30 al bar Boutique del Caffè, mentre domani alle 19 alla gelateria K2 ci sarà un incontro di Bagnolo Futura su urbanistica e ambiente. Le frasi di Paoli hanno scatenato la risposta proprio di Bagnolo Futura, guidata dal candidato Pietro Cortenova: "Non troviamo negativo ospitare esponenti delle istituzioni democratiche come consiglieri e assessori regionali o parlamentari di centrosinistra. Sono persone che hanno competenze e che possono, se interrogati dai cittadini, dare risposte alle loro richieste di informazioni. Aggiungiamo il fatto che il sindaco usi una parola che proprio non ci piace: ’eliminare’. Sia chiaro: noi non abbiamo nemici, ma solo avversari politici che hanno un’idea sulla Bagnolo che verrà, sempre che ce l’abbiano, diversa dalla nostra. Consigliamo quindi maggiore attenzione nell’uso di certi vocaboli. Ma forse la cosa più grave è che il sindaco parli della sua come di ’una delle poche amministrazioni Libere’. Ma libere da cosa? Da chi? Non vogliamo immaginare che il primo cittadino consideri ’non liberi’ i Comuni in cui amministra il centrosinistra? I sindaci e le giunte che amministrano dopo aver ricevuto la maggioranza dei consensi sarebbero cosa? Oppressori? Dittatori? Ma lo sa Paoli che i sindaci, almeno quelli che hanno a cuore il loro paese, amministrano per fare il bene delle loro comunità e cioè di tutti: sia chi li ha votati che chi non lo ha fatto…Di guerre ce ne sono già abbastanza purtroppo. Il linguaggio con parole come "eliminare" e "riprendersi" lo lasciamo a chi non ha di meglio da fare che dipingersi assediato non si sa da cosa".

Antonio Lecci