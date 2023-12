Paolo ’Banny’ Davoli si è spento a 60 anni: "Uno dei personaggi della nostra città"

Mondo della notte anni ’70, ’80 e ’90 in lutto. Una malattia non ha lasciato scampo a Paolo Davoli, per tutti Banny, 60 anni, deceduto a causa di un male incurabile. Davoli, che viveva con la madre a Reggio, era estremamente conosciuto nei locali che frequentava con assiduità assieme ai suoi amici di vecchia data. "Paolo era una persona estremamente intelligente, brillante – racconta un suo amico –. Molto gentile con tutti. Da qualche tempo combatteva contro un brutto male, ma lo ha fatto sempre con quel carattere gioviale e scherzoso che lo contraddistingueva". Tantissimi anche le espressioni di cordoglio tramite social. "È stato uno dei grandi personaggi della nostra città – ricorda su Facebook, Gabriele Giordani –. Mi viene da piangere. Ha vissuto come voleva lui, senza prendere ordini da nessuno". Infine il ricordo – sempre via social – di un altro suo grande amico, Giulio Bacicchi: "Ti ricordiamo sempre così. Buon viaggio amico di sempre". La camera ardente di Paolo Davoli, che non era sposato né ha avuto figli, è allestita presso le camere mortuarie dell’Arcispedale Santa Maria Nuova. I funerali si celebreranno domani (giovedì 14) con partenza alle 9.15 dall’obitorio del Santa Maria.