Paolo Belli e Danilo Sacco ospiti di ’Nomadi Sessanta’

Domani sarà il gran giorno di "Nomadi Sessanta", la prima parte della festa per i sei decenni di attività dei Nomadi, la storica band di Novellara che proprio nella cittadina reggiana, in piazza Unità d’Italia, propone un concerto celebrativo. Il palco sarà coperto e, con la possibilità di usare i portici come riparo, l’evento si svolgerà con qualunque condizione meteo. Sono stati invitati come ospiti diversi personaggi: attesi Paolo Belli (nella foto, da sempre amico dei Nomadi), alcuni giovani artisti emergenti, ma soprattutto ex componenti della band fondata da Beppe Carletti e Augusto Daolio. Tra gli ospiti più attesi dai fans dei Nomadi figura certamente Danilo Sacco (foto), ex voce del gruppo ma ancora molto amato dal pubblico nomade. La giornata di domani prevede anche le visite alla mostra "Augusto Daolio. Uno Sguardo Libero", all’ex macello di via Mascagni. E alle 16 in teatro la presentazione del libro "Una voglia di ballare che faceva luce", scritto da Beppe Carletti con Gianluca Morozzi (Aliberti). Nel cortile della Rocca ci sarà una mostra dedicata alle iniziative benefiche dei Nomadi Fan Club d’Italia. Dalle 20,30 spazio alla musica, con i vari ospiti e i Nomadi.

Antonio Lecci