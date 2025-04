Papaleo: "Europa dia risposte al nostro distretto"

È iniziato ieri all’hotel Rmh Modena Raffaello il Congresso di Cisl Emilia Centrale, che oggi eleggerà il nuovo Segretario generale e i componenti della segreteria. Nella sua relazione, la segretaria uscente Rosariamaria Papaleo, che si è ricandidata e potrebbe essere riconfermata alla guida del sindacato, ha passato in rassegna le sfide più urgenti da affrontare nei prossimi mesi, a partire dalla necessità di un nuovo protagonismo europeo.

"Transizione demografica, ecologica e digitale – afferma la sindacalista – rappresentano tre sfide che non possono più essere gestite con una visione ristretta e nazionale: serve una prospettiva europea, soprattutto alla luce dei profondi cambiamenti in atto a livello globale. Se l’Ue non sarà in grado di reagire e di realizzare concretamente il sogno delle origini di Altiero Spinelli, rischia di soccombere".

Quello reggiano-modenese è un territorio in cui secondo Papaleo (foto), l’esigenza di un’Europa più presente si manifesta in modo rivelante. "Siamo nel cuore di distretti industriali che generano una parte significativa del Pil italiano e possono vantare un export di altissimo livello. C’è bisogno di risposte concrete in termini di politica energetica e industriale".